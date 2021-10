Roma e Lazio | Michetti | “Con progetti stabili | pronti a corsia preferenziale per stadi”

Leggi su sportface

(Di martedì 5 ottobre 2021) “Se le squadre di calcio dici presenteranno un progetto che crea occupazione permanente, che riqualifica un territorio, che introita risorse nuove per la città, allora faremo unasia per lache per la. Qualora emergesse che non vi sono difficoltà sostanziali di carattere tecnico, in 100 giorni, attraverso il Consiglio comunale, rilasceremo il pubblico interesse“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Enrico, candidato a sindaco di, rilasciate in occasione di una conferenza stampa al fianco di Giorgia Meloni. L’esponente del centrodestra italiano ha fatto riferimento al possibile via libera per la valutazione deidi, in riferimento agli ...