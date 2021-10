Riforma fiscale, via libera del Cdm alla delega. L’approvazione in assenza della Lega, le parole di Draghi (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla deLega della Riforma fiscale, un primo importante passo, come lo stesso Presidente del Consiglio Mario Draghi ha spiegato in conferenza stampa. Assenti i ministri della Lega, che non hanno partecipato alla riunione ma, come spiegato dal Premier, le discussioni precedenti al voto di oggi sono statI sufficienti a procedere. Riforma fiscale: via libera del Consiglio dei ministri alla deLega “La sostanza del Cdm di oggi è stata la discussione e L’approvazione della deLega ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Consiglio dei Ministri ha dato il via, un primo importante passo, come lo stesso Presidente del Consiglio Marioha spiegato in conferenza stampa. Assenti i ministri, che non hanno partecipatoriunione ma, come spiegato dal Premier, le discussioni precedenti al voto di oggi sono statI sufficienti a procedere.: viadel Consiglio dei ministri“La sostanza del Cdm di oggi è stata la discussione e...

