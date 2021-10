Pompei, maltratta la moglie e chiede soldi: arrestato 45enne (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei (Na) – Stanca delle continue vessazioni psico-fisiche alle quali era costretta dal consorte, posto agli arresti domiciliari nella stessa abitazione della donna, ha deciso di sporgere denuncia nei giorni scorsi alla polizia. Oggi gli agenti del commissariato di polizia di Pompei (Napoli) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza coercitiva di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di un 45enne di Pompei. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e di estorsione continuata, consumata e tentata, nei confronti della moglie convivente. La vittima infatti aveva denunciato le violenze praticamente quotidiane, con la pretesa di consegnargli ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Stanca delle continue vessazioni psico-fisiche alle quali era costretta dal consorte, posto agli arresti domiciliari nella stessa abitazione della donna, ha deciso di sporgere denuncia nei giorni scorsi alla polizia. Oggi gli agenti del commissariato di polizia di(Napoli) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza coercitiva di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di undi. L’uomo è accusato dimenti in famiglia e di estorsione continuata, consumata e tentata, nei confronti dellaconvivente. La vittima infatti aveva denunciato le violenze praticamente quotidiane, con la pretesa di consegnargli ...

