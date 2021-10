Picca-Matone | “riscontrate anomalie | bene commissariamento seggio Idroscalo”

(Di martedì 5 ottobre 2021)(Lega): “” – “Durante lo spoglio elettorale di questi giorni – denuncianodella Lega – abbiamo riscontrato dellepresso iln.1850 all’di Ostia, nel Municipio X. Un caos totale, dove solo grazie alle nostre segnalazioni si è giunti aldelsu indicazione del presidente e gli atti saranno consegnati alla Corte d’Appello. Una competizione elettorale sana non dovrebbe generare tali episodi”. E’ quanto dichiarano in una nota congiunta Monica, candidata presidente del Municipio X per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Picca Matone

RomaDailyNews

Un caos totale, - spieganoe Simonetta, candidato Prosindaco e capolista della Lega per le elezioni al Comune di Roma - dove solo grazie alle nostre segnalazioni si è giunti al ...E' quanto dichiarano in una nota congiunta Monica, candidata presidente del Municipio X per il centrodestra alle elezioni amministrative, e Simonetta, candidato Prosindaco e capolista ...Problemi durante lo spoglio dei voti sul litorale romano. Non torna il conteggio delle schede in una sezione di Ostia nel Municipio X: la 1850 nella scuola Amendola di via ...'Caos totale al seggio 1850 sito all'Istituto Comprensivo Amendola dove solo grazie alle nostre segnalazioni si è giunti al commissariamento su indicazione del presidente: gli atti saranno consegnati ...