Milano è diventata di centrosinistra? (Di martedì 5 ottobre 2021) Per la terza volta consecutiva il centrodestra ha perso: se alcune ragioni sono contingenti, ci sono segnali di una trasformazione

Ultime Notizie dalla rete : Milano diventata Le elezioni smascherano il paradosso delle destre: forti nei sondaggi, disastrose alle urne ...volatilità del consenso diventata la vera bestia (nera) dei leader negli ultimi sette anni (si pensi alla parabola renziana). I dati sono lì a dimostrarlo: il dieci per cento scarso a Torino e Milano,...

Milano è diventata di centrosinistra? Il Post Milano è diventata di centrosinistra? Significa che Milano – una città che nell’immaginario collettivo è ancora legata alla finanza, all’imprenditoria e all’alta moda – è diventata di sinistra? La risposta è più complicata di un semplice ...

