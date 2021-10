Libero: se non torna il vecchio Spalletti, il Napoli può credere nello scudetto (Di martedì 5 ottobre 2021) “Ogni allenatore ha il suo personalissimo “rumore dei nemici”. Se per José Mourinho proveniva dall’esterno, e l’obiettivo era aprirsi ad ombrello in protezione della squadra, per l’alter ego (ormai amico, visto il siparietto a Dazn) Luciano Spalletti è stato spesso un fastidio interno alle società che allenava. Per questo più subdolo da contrastare”. Lo scrive Claudio Savelli su Libero: “Solo Spalletti può fregare il Napoli di Spalletti”. Nella sua seconda Roma ci fu il caso Totti, che per lo spogliatoio doveva per forza giocare titolare. Nell’ultima Inter, invece, il caso Icardi. In entrambi i casi, scrive, Spalletti “avrebbe potuto chiudere un occhio in nome del risultato, invece ha preferito proteggere i suoi princìpi umani, mettendo a rischio il lavoro svolto fino a quel momento e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 ottobre 2021) “Ogni allenatore ha il suo personalissimo “rumore dei nemici”. Se per José Mourinho proveniva dall’esterno, e l’obiettivo era aprirsi ad ombrello in protezione della squadra, per l’alter ego (ormai amico, visto il siparietto a Dazn) Lucianoè stato spesso un fastidio interno alle società che allenava. Per questo più subdolo da contrastare”. Lo scrive Claudio Savelli su: “Solopuò fregare ildi”. Nella sua seconda Roma ci fu il caso Totti, che per lo spogliatoio doveva per forza giocare titolare. Nell’ultima Inter, invece, il caso Icardi. In entrambi i casi, scrive,“avrebbe potuto chiudere un occhio in nome del risultato, invece ha preferito proteggere i suoi princìpi umani, mettendo a rischio il lavoro svolto fino a quel momento e ...

Ultime Notizie dalla rete : Libero non Bergamo, palcoscenico della scienza Le conferenze sono a ingresso libero e saranno trasmesse in streaming sul sito del festival. ... Secondo nuove ricerche, infatti, il DNA non è l'unico strumento per capire come gli organismi si ...

Mostra Collettiva Internazionale "La Follia della Ragione" ... e l'accettazione di condizioni condivise e per nulla spiacevoli se affrontate con una condotta non ... Ingresso libero nel rispetto delle attuali norme anti - Covid. Per informazioni: Maria Palladino ...

Troppo tempo libero non rende felici: “Mai più di due ore” la Repubblica Falso allarme bomba alla stazione di Como San Giovanni: denunciato il responsabile E’ stato individuato e denunciato a piede libero l’uomo che 4 settembre 2021, aveva chiamato il centralino della Questura di Como dichiarando che c’era una bomba presso una stazione di Como San ...

Libero - Comunali Napoli, vince Manfredi. Maresca: "Avremo sindaco scelto da Roma e pure juventino" Pretendiamo di avere quello che meritiamo perché Napoli non è più una città senza reputazione ma ha una grande affidabilità e grande reputazione. Le prime parole di Gaetano Manfredi da sindaco di ...

