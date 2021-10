La sconosciuta | dal laidissimo Placito a Morricone | un Tornatore perfetto

(Di martedì 5 ottobre 2021) LACine34 ore 21 con Ksenia Rappoport, Michele Placido e Claudia Gerini. Regia di Giuseppe. produzione Italia 2006. Durata: 2 oreLA TRAMA Una ragazza ucraina, dal passato irriferibile trova lavoro come donna delle pulizie in una casa di ricchi borghesi friulani. Cerca la figlia e la trova (era stata adottata). Ma il passato le piomba addosso nella persona del suo antico sfruttatore (unMichele Placido).PERCHE' VEDERLO. Perché è un Giusepped'annata. Ha voluto scopertamente allestire un melodrammone in stile anni 40 e ha azzeccato praticamente tutto. Dalla protagonista (la Rappaport allora erada noi) ai "cattivi" (mai Placido e Alessandro Haber erano stati più sconci). Alla musica. Roboante come si conviene. Di...

Martedì 5 Ottobre, Cine 34 propone alle 21:oo 'La Sconosciuta' film del 2006 diretto da Giuseppe Tornatore. Nel cast Michele Placido, Claudia Gerini Ksenia Rappoport che qui ...