Inter | c’è l’accordo | arriverà a zero!

Nuovi rinforzi in arrivo in casa Inter. Dopo l'arrivo di Calhanoglu, Marotta si prepara a portare in nerazzurro un nuovo giocatore a parametro zero.Al termine di una trattativa che andava avanti già dall'estate, sembra essere fatta per André Onana, portiere dell'Ajax. Il camerunense è stato scelto come post-Handanovic. Tuttavia, le ultime prestazioni del 37enne sloveno hanno dato fiducia alla dirigenza Interista.Per questo, è probabile che l'arrivo di Onana a Milano si concretizzerà al termine della stagione, nell'estate del 2022.

