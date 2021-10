Green Pass falsi: Pippo Franco sospettato (Di martedì 5 ottobre 2021) Hanno avviato le indagini i carabinieri dei Nas. Si tratta di verifica su diversi Green Pass falsi, o presunti tali. Questi sono stati rilasciati da un dentista a Roma che è ora indagato I carabinieri dei Nas stanno lavorando alle indagini di alcune decine di Green Pass sospetti. Tra questi ci sarebbe anche quello di Pippo Franco. La vicenda dei Green Pass falsi: Da tempo su Roma aleggia lo spettro del sospetto su dei medici che potrebbero aver rilasciato Green Pass non autentici ad alcuni pazienti. Le indagini si stanno svolgendo nella massima riservatezza da parte delle forze dell’ordine ma nei giorni scorsi è trapelata la notizia che tra chi potrebbe aver ricevuto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Hanno avviato le indagini i carabinieri dei Nas. Si tratta di verifica su diversi, o presunti tali. Questi sono stati rilasciati da un dentista a Roma che è ora indagato I carabinieri dei Nas stanno lavorando alle indagini di alcune decine disospetti. Tra questi ci sarebbe anche quello di. La vicenda dei: Da tempo su Roma aleggia lo spettro del sospetto su dei medici che potrebbero aver rilasciatonon autentici ad alcuni pazienti. Le indagini si stanno svolgendo nella massima riservatezza da parte delle forze dell’ordine ma nei giorni scorsi è trapelata la notizia che tra chi potrebbe aver ricevuto ...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Bollettino Lazio, oggi 5 ottobre 2021: 221 contagi (129 a Roma) e 4 morti APPROFONDIMENTI LA DECISIONE Green pass obbligatorio anche in Senato: taglio della diaria per... COVID Terza dose vaccino, Ema: 'È sicura, ma decisione... I DATI Covid Italia, bollettino oggi 5 ...

Green pass obbligatorio anche al Senato, la casta si piega A partire dal 15 ottobre anche in Senato scatterà l'obbligo del green pass. Una disposizione che coinvolgerà sia i senatori che i dipendenti e riguarderà l'accesso a tutti i locali, a partire dell'Aula. Esattamente come alla Camera. In alternativa si potrà entrare ...

Green pass: Confindustria stabilisce le linee guida per il controllo Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti Pippo Franco denunciato: ‘beccato’ con un Green Pass falso Pippo Franco è stato “beccato” con un Green Pass falso: questa è la notizia che sta circolando in queste ultime ore. Ecco che cosa sta succedendo. Pippo Franco è un famosissimo attore e comico ...

Green pass obbligatorio anche in Senato: taglio della diaria per i trasgressori Obbligo di Green pass per l'accesso al Senato dal 15 ottobre. In alternativa sarà richiesto il tampone anti Covid, È quanto deciso dal Consiglio di presidenza di ...

