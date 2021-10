Grande Fratello VIP 6, Amedeo Goria: “Sono stato con donne trans”. I commenti in casa (Di martedì 5 ottobre 2021) Ormai le telecamere e i microfoni non Sono più un peso per i vipponi della casa del Grande Fratello VIP, a confermarlo Sono le confessioni che alcuni uomini della casa si Sono scambiati nella notte post puntata. Sono delle confidenze che arrivano dal passato, a farle è Amedeo Goria, le parole Sono riportate da Biccy.it: Inutile sottolineare le differenze. Per me è tutto così normale. Una volta io ero con tre donne… Sì avete capito bene, tre, di cosa vi stupite? Ragazzi io ho fatto di tutto. Una delle quali sembrava una tua ex (si rivolge ad Aldo Montano). Questa qui poi alla fine è venuto fuori che aveva il pistolino sotto. Ma per me è una donna. La vedevo come tale. Oggi come oggi ... Leggi su cityroma (Di martedì 5 ottobre 2021) Ormai le telecamere e i microfoni nonpiù un peso per i vipponi delladelVIP, a confermarlole confessioni che alcuni uomini dellasiscambiati nella notte post puntata.delle confidenze che arrivano dal passato, a farle è, le paroleriportate da Biccy.it: Inutile sottolineare le differenze. Per me è tutto così normale. Una volta io ero con tre… Sì avete capito bene, tre, di cosa vi stupite? Ragazzi io ho fatto di tutto. Una delle quali sembrava una tua ex (si rivolge ad Aldo Montano). Questa qui poi alla fine è venuto fuori che aveva il pistolino sotto. Ma per me è una donna. La vedevo come tale. Oggi come oggi ...

