GODADDY TALKS 2021 – Come ascoltare online (Di martedì 5 ottobre 2021) Con il cambiamento delle abitudini proprio grazie alla pandemia, molti imprenditori si sono trovati a dover fronteggiare un nuovo modo di lavorare a partire dall’approccio più online rispetto a quello persona by persona. Ma questo non è stato un male, anzi questi due anni hanno migliorato il modo di vedere in ogni ambito andando ad approcciare ad un nuovo sistema digitale. Quello che è cambiato è il modo di fare impresa adottando nuove forme di comunicazione per rilanciarsi e pubblicizzarsi. Ed è proprio qui che GODADDY ha fornito un grosso supporto aiutando appunto giovani imprenditori a buttarsi nell’e-commerce o in un nuovo modo di fare impresa. Ma chi è GODADDY? Si tratta di una grande piattaforma cloud che gestisce oltre 20 milioni di clienti in tutto il monto e vanta oltre 80 milioni di dominio in gestione. ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 5 ottobre 2021) Con il cambiamento delle abitudini proprio grazie alla pandemia, molti imprenditori si sono trovati a dover fronteggiare un nuovo modo di lavorare a partire dall’approccio piùrispetto a quello persona by persona. Ma questo non è stato un male, anzi questi due anni hanno migliorato il modo di vedere in ogni ambito andando ad approcciare ad un nuovo sistema digitale. Quello che è cambiato è il modo di fare impresa adottando nuove forme di comunicazione per rilanciarsi e pubblicizzarsi. Ed è proprio qui cheha fornito un grosso supporto aiutando appunto giovani imprenditori a buttarsi nell’e-commerce o in un nuovo modo di fare impresa. Ma chi è? Si tratta di una grande piattaforma cloud che gestisce oltre 20 milioni di clienti in tutto il monto e vanta oltre 80 milioni di dominio in gestione. ...

Ultime Notizie dalla rete : GODADDY TALKS Livello di digitalizzazione delle PMI italiane: in aumento con la pandemia Oltre alle nostre soluzioni affianchiamo gli imprenditori nel loro viaggio nel digitale anche con la formazione, attraverso iniziative mirate, come la GoDaddy School of Digital o i GoDaddy Talks, ...

Godaddy, per le PMI soluzioni tecnologiche, supporto e formazione Con la formazione , attraverso iniziative mirate, come la GoDaddy School of Digital o i GoDaddy Talks, che hanno lo scopo di aiutare gli imprenditori a incrementare le loro competenze digitali, ...

Osservatorio Piccole Imprese di GoDaddy 2021: le PMI italiane più digitalizzate di quelle francesi e tedesche Le PMI italiane hanno un livello di digitalizzazione di 44/100, seconde solo alle spagnole a 45/100. Circa una PMI su due ha dichiarato di aver raggiunto un livello di digitalizzazione più alto durant ...

Livello di digitalizzazione delle PMI italiane: in aumento con la pandemia Durante il periodo della pandemia il livello di digitalizzazione delle PMI italiane ha raggiunto i 44/100 secondo solo a quello delle PMI spagnole (45/100).

