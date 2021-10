Gettare i No vax da un ponte? (Di martedì 5 ottobre 2021) Due notizie dalla giornata di ieri. La prima: Martina Pigliapoco, carabiniere di 25 anni, è rimasta per quattro ore a parlare con una donna, madre di tre figli, che voleva lanciarsi da un ponte tibetano sospeso in una gola della val Montina, in provincia di Belluno. Un dialogo lunghissimo e paziente, che alla fine ha convinto l'aspirante suicida a ritornare sui suoi passi. “Sono stati momenti difficili, sul filo del rasoio tra la salvezza e il vuoto. Poi ci siamo abbracciate e abbiamo pianto insieme”, ha raccontato Pigliapoco a Fanpage. L'altra storia riguarda l’exploit del Movimento 3V (Vaccini Vogliamo Verità) alle amministrative. Nato nel 2019 in polemica con l’obbligo vaccinale, durante la pandemia si è scrollato di dosso l'etichetta di partito da prefisso telefonico e ieri è arrivato a sfiorare il 5 per cento delle preferenze in due città, Trieste e ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 5 ottobre 2021) Due notizie dalla giornata di ieri. La prima: Martina Pigliapoco, carabiniere di 25 anni, è rimasta per quattro ore a parlare con una donna, madre di tre figli, che voleva lanciarsi da untibetano sospeso in una gola della val Montina, in provincia di Belluno. Un dialogo lunghissimo e paziente, che alla fine ha convinto l'aspirante suicida a ritornare sui suoi passi. “Sono stati momenti difficili, sul filo del rasoio tra la salvezza e il vuoto. Poi ci siamo abbracciate e abbiamo pianto insieme”, ha raccontato Pigliapoco a Fanpage. L'altra storia riguarda l’exploit del Movimento 3V (Vaccini Vogliamo Verità) alle amministrative. Nato nel 2019 in polemica con l’obbligo vaccinale, durante la pandemia si è scrollato di dosso l'etichetta di partito da prefisso telefonico e ieri è arrivato a sfiorare il 5 per cento delle preferenze in due città, Trieste e ...

