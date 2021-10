Femminicidio a Torino, accoltella e uccide una donna in un bar e poi fugge: arrestato un 34enne. Si pensa a un corteggiamento respinto (Di martedì 5 ottobre 2021) Forse si conoscevano, perché da una prima ricostruzione erano seduti allo stesso tavolo quando Medhi Hounafi, un 34enne di origini marocchine, si è alzato e ha colpito a coltellate Carmen De Giorgi, di 44 anni, uccidendola e ferendo altre due amiche che si trovavano con lei nel locale. È successo tutto questa notte in un bar di Luserna San Giovanni, nel Pinerolese, in Piemonte, e non sono ancora chiare le motivazioni che hanno portato alla furia dell’uomo che è stato poi arrestato dai Carabinieri, anche se il principale sospetto è che si tratti di un corteggiamento respinto. I militari dell’Arma stanno proprio cercando di accertare perché l’uomo si trovasse al tavolo con le donne. L’ipotesi è che si conoscessero e che il 34enne si sia avvicinato con delle avance che sono poi state ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Forse si conoscevano, perché da una prima ricostruzione erano seduti allo stesso tavolo quando Medhi Hounafi, undi origini marocchine, si è alzato e ha colpito a coltellate Carmen De Giorgi, di 44 anni,ndola e ferendo altre due amiche che si trovavano con lei nel locale. È successo tutto questa notte in un bar di Luserna San Giovanni, nel Pinerolese, in Piemonte, e non sono ancora chiare le motivazioni che hanno portato alla furia dell’uomo che è stato poidai Carabinieri, anche se il principale sospetto è che si tratti di un. I militari dell’Arma stanno proprio cercando di accertare perché l’uomo si trovasse al tavolo con le donne. L’ipotesi è che si conoscessero e che ilsi sia avvicinato con delle avance che sono poi state ...

