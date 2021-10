Facebook, Instagram e WhatsApp in «down», ecco cosa è successo (Di martedì 5 ottobre 2021) e quanto ha perso in termini economici il colosso social di Mark Zuckerberg Ieri, lunedì 4 ottobre Facebook, Instagram e WhatsApp, i social di Mark Zuckerberg sono andati in down per circa sette ore in tutto il mondo, creando un vuoto di comunicazione tra gli utenti delle piattaforme, ma non solo. Il down dei social ha prodotto un danno anche in termini economici. Ad esempio, molte aziende si basano sulla comunicazione social nella gestione delle vendite dei propri prodotti, ma non solo. Molti utenti gestiscono gli apparecchi intelligenti che hanno in casa, tramite la connessione a Facebook, quindi si sono rityrovati impossibilitati ad usare, ad esempio la tv, ad accendere la luce o semplicemente ad attivare l’allarme della propria abitazione. Leggi anche: Facebook, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 5 ottobre 2021) e quanto ha perso in termini economici il colosso social di Mark Zuckerberg Ieri, lunedì 4 ottobre, i social di Mark Zuckerberg sono andati inper circa sette ore in tutto il mondo, creando un vuoto di comunicazione tra gli utenti delle piattaforme, ma non solo. Ildei social ha prodotto un danno anche in termini economici. Ad esempio, molte aziende si basano sulla comunicazione social nella gestione delle vendite dei propri prodotti, ma non solo. Molti utenti gestiscono gli apparecchi intelligenti che hanno in casa, tramite la connessione a, quindi si sono rityrovati impossibilitati ad usare, ad esempio la tv, ad accendere la luce o semplicemente ad attivare l’allarme della propria abitazione. Leggi anche:, ...

Advertising

StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - disinformatico : #facebookdown Ho cercato di fare il punto della situazione in linguaggio non troppo tecnico, correggetemi se ho sba… - TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - puntotweet : Tutto scorre, anche i down di FB e WhatsApp - imhuggiingniall : RT @flowvrxfeast: ora che instagram whatsapp e facebook non funzionano, ho conosciuto un ragazzo dentro casa che dice di essere mio fratell… -