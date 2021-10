Elezioni amministrative Calabria, vince Occhiuto: De Magistris e Lucano non entrano in consiglio (Di martedì 5 ottobre 2021) Roberto Occhiuto, candidato del Centrodestra in Calabria, è il nuovo presidente della Regione con il 54,46 per cento di preferenze. Il candidato di Forza Italia ha evitato il ballottaggio e ha staccato di misura Amalia Cecilia Bruni, appoggiata tra le altre liste da Pd e M5s, che si è fermata al 27,68 per cento e Luigi de Magistris che ha ottenuto il 16,17 per cento dei voti. Non abbastanza voti per l’ex magistrato che non riesce a entrare in consiglio regionale. I numeri del successo di Occhiuto si traducono in venti seggi in consiglio: sette spettano a Forza Italia, quattro a Fdi, quattro a Lega Salvini, due a Forza Azzurri, due a Coraggio Italia e 1 a Unione di centro. La compagine guidata da Amalia Cecilia Bruni ottiene sette seggi: cinque vanno al Pd e due al Movimento 5 stelle. ... Leggi su tpi (Di martedì 5 ottobre 2021) Roberto, candidato del Centrodestra in, è il nuovo presidente della Regione con il 54,46 per cento di preferenze. Il candidato di Forza Italia ha evitato il ballottaggio e ha staccato di misura Amalia Cecilia Bruni, appoggiata tra le altre liste da Pd e M5s, che si è fermata al 27,68 per cento e Luigi deche ha ottenuto il 16,17 per cento dei voti. Non abbastanza voti per l’ex magistrato che non riesce a entrare inregionale. I numeri del successo disi traducono in venti seggi in: sette spettano a Forza Italia, quattro a Fdi, quattro a Lega Salvini, due a Forza Azzurri, due a Coraggio Italia e 1 a Unione di centro. La compagine guidata da Amalia Cecilia Bruni ottiene sette seggi: cinque vanno al Pd e due al Movimento 5 stelle. ...

Advertising

Antonio_Tajani : Amici vi ricordo che oggi si vota fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Le elezioni amministrative sono importanti… - ilfoglio_it : ?? 'La destra è forte finché non la guardi da vicino. Non era mai successo che un sindaco di centrosinistra vincesse… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2021 | 'Non darò indicazioni di voto, i voti non sono pacchetti, i cittadini non sono mandrie'. Così la si… - occhio_notizie : #Salerno, elezioni Amministrative: ecco tutti i voti dei candidati consiglieri #Elezionicomunali2021 - LLombard0 : RT @QRepubblica: 'La sensazione è stata quella che la prima linea dei dirigenti di cdx non ha voluto misurarsi con queste elezioni amminis… -