Dopo Comunali Salvini strappa su fisco e diserta Cdm, ma non è crisi (Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo la botta elettorale, la riforma del fisco approvata in Consiglio dei Ministri nonostante l'opposizione della Lega. Matteo Salvini aveva preparato il terreno già in mattinata, tanto che avvertiva: "Stare al governo non significa avallare tutte le scelte del governo". Poi la conferma dalla cabina di regia: per il Carroccio non c'è Giancarlo Giorgetti ma Massimo Garavaglia; chiede chiarimenti e chiede tempo, ma Mario Draghi non concede né l'uno né l'altro. Si va in Cdm e a quel punto i ministri leghisti non partecipano: "Hanno deciso loro, io ho condiviso", dice Salvini.Con la preoccupazione evidente di evitare la lettura della Lega divisa tra sovranisti e governisti. Ma nel pomeriggio Giorgetti non dirà nulla. E i comunicati stampa a sostegno dell'Aventino leghista arrivano dai fedelissimi di ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 5 ottobre 2021)la botta elettorale, la riforma delapprovata in Consiglio dei Ministri nonostante l'opposizione della Lega. Matteoaveva preparato il terreno già in mattinata, tanto che avvertiva: "Stare al governo non significa avallare tutte le scelte del governo". Poi la conferma dalla cabina di regia: per il Carroccio non c'è Giancarlo Giorgetti ma Massimo Garavaglia; chiede chiarimenti e chiede tempo, ma Mario Draghi non concede né l'uno né l'altro. Si va in Cdm e a quel punto i ministri leghisti non partecipano: "Hanno deciso loro, io ho condiviso", dice.Con la preoccupazione evidente di evitare la lettura della Lega divisa tra sovranisti e governisti. Ma nel pomeriggio Giorgetti non dirà nulla. E i comunicati stampa a sostegno dell'Aventino leghista arrivano dai fedelissimi di ...

Advertising

fattoquotidiano : Elezioni comunali Roma, “Ciao Virgì”: il tweet sfottò di Fratelli d’Italia a Virginia Raggi cancellato dopo le prim… - ilfoglio_it : ?? 'La destra è forte finché non la guardi da vicino. Non era mai successo che un sindaco di centrosinistra vincesse… - VivereForli : Comunali, Marco Di Maio: 'Dopo le divisioni, ora si faccia squadra per progetti e problemi del territorio che non h… - anto_galli4 : RT @mgdj56: Forse #Salvini dopo le varie sberle prese ultimamente dal #Pd e da tutta la #Sx che é stata riconfermata con il voto alle comun… - mgdj56 : Forse #Salvini dopo le varie sberle prese ultimamente dal #Pd e da tutta la #Sx che é stata riconfermata con il vot… -