Debiti, cancellazione per cartelle dal 2000 al 2010 (Di martedì 5 ottobre 2021) Il governo si appresta a cancellare i Debiti di alcuni contribuenti per le cartelle che vanno dal 2000 al 2010 con un importo non superiore a 5mila euro. L’analisi dell’economista Gianni Lepre. mgg/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021) Il governo si appresta a cancellare idi alcuni contribuenti per leche vanno dalalcon un importo non superiore a 5mila euro. L’analisi dell’economista Gianni Lepre. mgg/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Debiti, cancellazione per cartelle dal 2000 al 2010 - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Debiti, cancellazione per cartelle dal 2000 al 2010 - - ilgiornale : Il termine indicato dal Fisco stabilisce solo quali debiti verranno cancellati automaticamente nel caso in cui il c… - CAFACLI : #Stralcio automatico su debiti fino a 5.000 €. Entro 31 ottobre cancellazione degli importi risultanti dai carichi… -