Concorso Comune Modena, 23 istruttori amministrativi: requisiti e prove (Di martedì 5 ottobre 2021) Nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 ottobre 2021 è stato pubblicato l’avviso dell’apertura di un Concorso Comune Modena per la copertura di 23 posti di istruttore amministrativo, categoria C, con contratto di formazione lavoro di dodici mesi. Dei posti messi a disposizione dal bando, quattro saranno riservati agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b) e d) della legge n. 68/1999 e sei ai militari. Concorsi istruttori amministrativi 2021, tutti i bandi pubblicati e come prepararsi Vediamo ora tutti i requisiti, come fare domanda e le prove d’esame previste dalla procedura concorsuale. Di seguito il volume utile per la preparazione delle prove. Concorso Comune Modena: ... Leggi su leggioggi (Di martedì 5 ottobre 2021) Nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 ottobre 2021 è stato pubblicato l’avviso dell’apertura di unper la copertura di 23 posti di istruttore amministrativo, categoria C, con contratto di formazione lavoro di dodici mesi. Dei posti messi a disposizione dal bando, quattro saranno riservati agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b) e d) della legge n. 68/1999 e sei ai militari. Concorsi2021, tutti i bandi pubblicati e come prepararsi Vediamo ora tutti i, come fare domanda e led’esame previste dalla procedura concorsuale. Di seguito il volume utile per la preparazione delle: ...

