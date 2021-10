Concorsi universitari truccati, Massimo Galli indagato con altri professori per falso ideologico (Di martedì 5 ottobre 2021) Lo scienziato Massimo Galli è tra gli infettivologi più ascoltati in Italia nonché presenza ormai familiare per milioni di italiani dal momento in cui è spesso consultato da giornali e tv (almeno da ... Leggi su globalist (Di martedì 5 ottobre 2021) Lo scienziatoè tra gli infettivologi più ascoltati in Italia nonché presenza ormai familiare per milioni di italiani dal momento in cui è spesso consultato da giornali e tv (almeno da ...

Advertising

Corriere : ?? Massimo Galli indagato - Corriere : Concorsi universitari truccati, Massimo Galli indagato con altri professori per falso i... - Sfranky861 : RT @FmMosca: #OttobreRosso Si inizia. (Lo Stato italiano esiste, a breve gli usurpatori al soldo di #Pfizer saranno smascherati) Non contat… - missypippi : RT @molumbe: Galli indagato per “associazione a delinquere, sistematico condizionamento dei concorsi in Medicina”. Secondo l'accusa i conco… - Beppe76497565 : RT @fratotolo2: #MassimoGalli è fra i 24 professori indagati per turbativa d’asta e falso ideologico dalla Procura di Milano in una inchies… -