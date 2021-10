Ciclismo | Gran Piemonte 2021 | percorso e altimetria

Leggi su sportface

(Di martedì 5 ottobre 2021) Iltorna con undiverso rispetto allo scorso anno, per una gara che sulla carta dovrebbe favorire gli uomini veloci del gruppo. I 168 chilometri da Rocca Canavese a Borgosesia infatti non presentano particolari difficoltà, con la principale asperità rappresentata dalla salita di La Serra nella prima parte di gara. Per il restopianeggiante, con un finale che prevede un giro di 35 km nel circuito intorno a Gattinara. A questo seguirà però un altro tratto in linea fino al traguardo di Borgosesia, posto in leggerissima salita come gli ultimi 5 km. Niente però che possa impedire agli sprinter di giocarsi le proprie carte in quello che potrebbe essere un arrivo a ranghi compatti.: DATA, ORARI, TV E ...