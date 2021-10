Borsa: Europa in rialzo, Londra +0,9%, Francoforte +1% (Di martedì 5 ottobre 2021) Seduta positiva per le Borse in Europa con i titoli delle banche sugli scudi. Londra ha guadagnato lo 0,94%, Francoforte l'1,05%, Parigi l'1,5% e Milano l'1,95%. Su tutti i listini sono le banche ad ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) Seduta positiva per le Borse incon i titoli delle banche sugli scudi.ha guadagnato lo 0,94%,l'1,05%, Parigi l'1,5% e Milano l'1,95%. Su tutti i listini sono le banche ad ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa in rialzo, Londra +0,9%, Francoforte +1%: Milano la migliore +1,9%, Parigi +1,5% - massidanu : @AleVirtu @VesuvianLivio @fanpage Berlusconi ha mollato solo perché le sue aziende in borsa le avrebbero prese a 4… - fisco24_info : Borsa: Europa sale con futures e petrolio, Milano +1,2%: Sprint Banco, Unicredit e Credit Agricole, corre Infineon - ForexOnlineMeIt : Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa - Borsa Italiana - fisco24_info : Borsa: Europa accelera, rally materie prime, Milano +1,15%: Corrono Unicredit, Banco Bpm e Credit Agricole, giù Con… -