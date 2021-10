Blackout Facebook, arrivano le scuse di Zuckerberg: 'So quanto è importante per voi' (Di martedì 5 ottobre 2021) "Ci scusiamo per l'interruzione di oggi: so quanto vi affidate ai nostri servizi per rimanere in contatto con le persone a cui tenete". Così il fondatore e amministratore delegato di Facebook , Mark ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 5 ottobre 2021) "Ci scusiamo per l'interruzione di oggi: sovi affidate ai nostri servizi per rimanere in contatto con le persone a cui tenete". Così il fondatore e amministratore delegato di, Mark ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Facebook down: il blackout provocato da modifiche ai router #instagramdown - Primaonline : #Facebookdown #Instagramdown #Whatsappdown in Italia e anche in USA - LuigiF97101292 : RT @CorriereQ: Facebook: blackout dovuto a modifiche configurazione router - CorriereQ : Facebook: blackout dovuto a modifiche configurazione router - MuseCOM : Twitter e Jack Dorsey prendono in giro il blackout di Facebook e Instagram #facebookdown #instagramdown e #twitter… -