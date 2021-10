Anticipazioni Fuori dal Coro, stasera 5 ottobre in tv: interviste, temi e ospiti in studio (Di martedì 5 ottobre 2021) E’ martedì e come ogni martedì che si rispetti torna su Rete 4 l’appuntamento con Mario Giordano e il suo “Fuori dal Coro”, programma di approfondimento e attualità. Con il conduttore questa sera, martedì 5 ottobre, ci sarà in studio il leader della Lega Matteo Salvini per commentare l’esito delle elezioni amministrative. Al centro della puntata, tra l’altro, anche gli errori sulla gestione della pandemia nel nostro Paese. Anticipazioni Fuori dal Coro, stasera 5 ottobre in tv: tutti i temi e gli ospiti in studio Spazio, poi, alla questione dei vaccini e al perché il nostro Paese, nonostante risulti il sesto più industrializzato al mondo, non ne abbia uno di produzione propria. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021) E’ martedì e come ogni martedì che si rispetti torna su Rete 4 l’appuntamento con Mario Giordano e il suo “dal”, programma di approfondimento e attualità. Con il conduttore questa sera, martedì 5, ci sarà inil leader della Lega Matteo Salvini per commentare l’esito delle elezioni amministrative. Al centro della puntata, tra l’altro, anche gli errori sulla gestione della pandemia nel nostro Paese.dalin tv: tutti ie gliinSpazio, poi, alla questione dei vaccini e al perché il nostro Paese, nonostante risulti il sesto più industrializzato al mondo, non ne abbia uno di produzione propria. ...

