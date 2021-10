Amici, ex compagno di Giulia Stabile: “Aveva tutti contro” (Di martedì 5 ottobre 2021) Giulia Stabile, la ballerina vincitrice di Amici 20, ha raccontato di aver subito bullismo durante il periodo della scuola. A confermare quanto dichiarato ci ha pensato un ex compagno di classe che, sui social, ha rivelato che tutti le remavano contro. Giulia Stabile, la ballerina vincitrice di Amici 20, ha rivelato di aver vissuto un momento complicato durante la sua adolescenza per colpa del bullismo subito quando andava Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 5 ottobre 2021), la ballerina vincitrice di20, ha raccontato di aver subito bullismo durante il periodo della scuola. A confermare quanto dichiarato ci ha pensato un exdi classe che, sui social, ha rivelato chele remavano, la ballerina vincitrice di20, ha rivelato di aver vissuto un momento complicato durante la sua adolescenza per colpa del bullismo subito quando andava Articolo completo: dal blog SoloDonna

