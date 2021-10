AIA – Sezione di Formia. Eleonora Saccoccio prima donna Presidente del collegio dei revisori dei conti

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il neodell’Associazione Italiana Arbitri –diVincenzo Marino a seguito delle elezioni in cui ha vinto con oltre il 95% delle preferenze è stato chiamato a scegliere la squadra di consiglieri, collaboratori e referenti che lo affiancheranno per tutta la stagione sportiva 2021/2022. Tra le varie nomine fatte ilMarino ha fortemente voluto anche quella dell’assistente arbitrale nazionale Paolo Cozzuto come coordinatore degli arbitri effettivi e degli osservatori arbitrali. A seguito di questa nomina Paolo Cozzuto si è dovuto però dimettere da membro nonchèdeldeidei, ruolo che ricopriva dal 2016. Al suo posto il Comitato Regionale ha nominato come componente di quest’importante ...