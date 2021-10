“WhatsApp funziona”, problemi risolti per Facebook e Instagram in vari paesi (Di martedì 5 ottobre 2021) WhatsApp ricomincia lentamente a funzionare con Instagram e Facebook: primi segnali anche dall’Italia, problemi verso la soluzione dopo 5 ore abbondanti di #WhatsAppdown, #Facebookdown e #Instagramdown con hashtag in tendenza su Twitter. Il profilo @WABetaInfo, sempre informatissimo sull’app di messaggistica, annuncia che WhatsApp “dovrebbe lentamente funzionare ora. Lo stesso per altri prodotti di Facebook”. Il riavvio, confermato dai messaggi di utenti di alcuni paesi – Germania, Azerbaigian, Pakistan – arriva dopo 5 ore di blackout generale, legato a problemi di rete. Secondo gli esperti di diverse aziende specializzate, il down sarebbe legati a ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 ottobre 2021)ricomincia lentamente are con: primi segnali anche dall’Italia,verso la soluzione dopo 5 ore abbondanti di #down, #down e #down con hashtag in tendenza su Twitter. Il profilo @WABetaInfo, sempre informatissimo sull’app di messaggistica, annuncia che“dovrebbe lentamentere ora. Lo stesso per altri prodotti di”. Il riavvio, confermato dai messaggi di utenti di alcuni– Germania, Azerbaigian, Pakistan – arriva dopo 5 ore di blackout generale, legato adi rete. Secondo gli esperti di diverse aziende specializzate, il down sarebbe legati a ...

Adnkronos : #instagramdown #facebookdown #whatsappdown: le scuse su Twitter. E i social ancora presentano disservizi: - SkyTG24 : WhatsApp, Facebook e Instagram non funzionano: i meme degli utenti su Twitter. FOTO - FTDTXVI : RT @elixstyless: mi fa troppo ridere comunque il fatto che io mi sto lamentando da tutta la sera perché non funziona whatsapp ma in realtà… - saraelia_13 : RT @Tapiano77: Noi: 'Funziona di nuovo mi è arrivato un messaggio su WhatsApp' Sempre noi dopo meno di un minuto: #whatsappdown #facebook… - CrystxlMiss : @evatmlnson È IL MIO COMPLEANNO E NON FUNZIONA WHATSAPP ?????????? -