WhatsApp, Facebook e Instagram down. Problemi in tutta Italia. Furia degli utenti in rete (Di lunedì 4 ottobre 2021) WhatsApp down, insieme a Instagram e Facebook. Stop all’app di messaggistica e decolla l’hashtag #WhatsAppdown su Twitter mentre anche i due social si inceppano. Il sito downdetector segnala un’impennata di segnalazioni di disservizi e Problemi da parte degli utenti per quanto riguarda WhatsApp e a seguire Instagram e Facebook. Sugli altri social network, in particolar modo Twitter, è partita la Furia degli utenti che stanno segnalando il malfunzionamento. Molti utenti non riescono ad aggiornare il feed, altri non riescono a vedere e a caricare le foto e – soprattutto – a visualizzarle. Un mal ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 ottobre 2021), insieme a. Stop all’app di messaggistica e decolla l’hashtag #su Twitter mentre anche i due social si inceppano. Il sitodetector segnala un’impennata di segnalazioni di disservizi eda parteper quanto riguardae a seguire. Sugli altri social network, in particolar modo Twitter, è partita lache stanno segnalando il malfunzionamento. Moltinon riescono ad aggiornare il feed, altri non riescono a vedere e a caricare le foto e – soprattutto – a visualizzarle. Un mal ...

Advertising

TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - rtl1025 : ?? Problemi per #WhatsApp, #instagram e #Facebook. A segnalarli gli utenti su #Twitter, ma anche il sito… - beppebottero : @Open_gol Poichè #WhatsApp, #Facebook ed #Instagram sono in down, il 50% di elettori che non ha votato ieri e oggi… - chiarapisana8 : RT @fineelinexwalls: #instagramdown #whatsappdown #facebookdown le persone che non hanno twitter che non capiscono perché whatsapp, Instagr… -