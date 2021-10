Sorpresi a scassinare distributore automatico | arrestati

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – Sono statiin via Benedetto Cozzolino a Ercolano mentre stavano tentando di forzare undi una farmacia con un piede di porco e uno scalpello. Due persone hanno tentato di fuggire a piedi ma sono stati bloccate. Gli arnesi sono stati sequestrati mentre i 2sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. I furti ai distributori automatici presso le farmacie e le para-farmacie avvengono quasi sempre di notte L'articolo proviene da Anteprima24.it.

