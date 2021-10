Roma, Abraham convocato dall'Inghilterra: torna in nazionale un anno dopo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma - La sua ultima partita con la maglia dei Tre leoni risale al 18 novembre 202 0, quattordici minuti giocati contro l'Islanda. A distanza di quasi un anno Tammy Abraham tornerà a vestire la maglia ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 4 ottobre 2021)- La sua ultima partita con la maglia dei Tre leoni risale al 18 novembre 202 0, quattordici minuti giocati contro l'Islanda. A distanza di quasi unTammytornerà a vestire la maglia ...

