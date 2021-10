Qualificazioni sudamericane Mondiali 2022: programma, date e orari (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il programma, le date e gli orari delle prossime giornate delle Qualificazioni sudamericane al Mondiale del 2022. Occhi puntati ovviamente su Brasile e Argentina: la Selecao è prima a punteggio pieno e va a caccia dei tre punti sul campo del Venezuela. L’Albiceleste invece vola spedita al secondo posto e, come i cugini brasiliani, non hanno ancora perso, mentre l’Uruguay fa visita alla Colombia. Di seguito il programma completo. Decima giornataVenerdì 8 ottobre Ore 01:00 Uruguay-Colombia Ore 01:30 Venezuela-Brasile Ore 02:00 Paraguay-Argentina Ore 02:30 Ecuador-Bolivia Ore 03:00 Perù-Cile Undicesima giornataDomenica 10 ottobre Ore 22:00 Bolivia-Perù Ore 22:30 Venezuela-Ecuador Ore 23:00 Colombia-Brasile Lunedì 11 ottobre Ore 01:30 Argentina-Uruguay Ore 02:00 ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il, lee glidelle prossime giornate delleal Mondiale del. Occhi puntati ovviamente su Brasile e Argentina: la Selecao è prima a punteggio pieno e va a caccia dei tre punti sul campo del Venezuela. L’Albiceleste invece vola spedita al secondo posto e, come i cugini brasiliani, non hanno ancora perso, mentre l’Uruguay fa visita alla Colombia. Di seguito ilcompleto. Decima giornataVenerdì 8 ottobre Ore 01:00 Uruguay-Colombia Ore 01:30 Venezuela-Brasile Ore 02:00 Paraguay-Argentina Ore 02:30 Ecuador-Bolivia Ore 03:00 Perù-Cile Undicesima giornataDomenica 10 ottobre Ore 22:00 Bolivia-Perù Ore 22:30 Venezuela-Ecuador Ore 23:00 Colombia-Brasile Lunedì 11 ottobre Ore 01:30 Argentina-Uruguay Ore 02:00 ...

