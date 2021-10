Paradiso delle Signore: torna Luciano? Parla finalmente l’attore (Di lunedì 4 ottobre 2021) In molti sperano in un ritorno di Luciano Cattaneo e, a proposito di questo, l’attore ha voluto chiarire tutti i dubbi. Il Paradiso delle Signore – Luciano CattaneoLa nota serie tv Il Paradiso delle Signore, ha appassionato – stagione dopo stagione – moltissimi telespettatori da casa. Tuttavia, come spesso accade nelle fiction prolungate, la trama si è lasciata alla spalle personaggi che hanno letteralmente conquistato il pubblico italiano. E’ questo il caso – ad esempio – del ragioniere Luciano Cattaneo (interpretato da Giorgio Lupano) e la capocommessa dell’azienda milanese Clelia Calligaris (interpretata da Enrica Pintore). La storia d’amore tra i due, nata inizialmente in una situazione molto ... Leggi su formatonews (Di lunedì 4 ottobre 2021) In molti sperano in un ritorno diCattaneo e, a proposito di questo,ha voluto chiarire tutti i dubbi. IlCattaneoLa nota serie tv Il, ha appassionato – stagione dopo stagione – moltissimi telespettatori da casa. Tuttavia, come spesso accade nelle fiction prolungate, la trama si è lasciata alla spalle personaggi che hanno letteralmente conquistato il pubblico italiano. E’ questo il caso – ad esempio – del ragioniereCattaneo (interpretato da Giorgio Lupano) e la capocommessa dell’azienda milanese Clelia Calligaris (interpretata da Enrica Pintore). La storia d’amore tra i due, nata inizialmente in una situazione molto ...

