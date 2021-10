Oggi è un altro giorno perché non va in onda? La spiegazione della Bortone (Di lunedì 4 ottobre 2021) Cambio di programmazione per il palinsesto Rai. Oggi è un altro giorno non va in onda. Ecco il motivo dell’arresto del talk show. Serena Bortone (RaiPlay)Il 13 settembre scorso, Serena Bortone è tornata al timone di Oggi è un altro giorno, il fortunato programma di Rai Uno che va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14. Dopo i risultati soddisfacenti dello scorso anno, la trasmissione è stata confermata anche per questa stagione televisiva. Tuttavia, nella giornata di Oggi, lunedì 4 ottobre, la programmazione di Rai Uno è stata letteralmente stravolta. Già questa mattina Storie Italiane e la parte finale di Uno Mattina non sono andate in onda, per le celebrazioni ... Leggi su chenews (Di lunedì 4 ottobre 2021) Cambio di programmazione per il palinsesto Rai.è unnon va in. Ecco il motivo dell’arresto del talk show. Serena(RaiPlay)Il 13 settembre scorso, Serenaè tornata al timone diè un, il fortunato programma di Rai Uno che va indal lunedì al venerdì dalle ore 14. Dopo i risultati soddisfacenti dello scorso anno, la trasmissione è stata confermata anche per questa stagione televisiva. Tuttavia, nella giornata di, lunedì 4 ottobre, la programmazione di Rai Uno è stata letteralmente stravolta. Già questa mattina Storie Italiane e la parte finale di Uno Mattina non sono andate in, per le celebrazioni ...

Advertising

fattoquotidiano : ALTRO CHE VERDE Oggi e domani Milano va alle urne e anche i suoi palazzinari votano. Costruttori, immobiliaristi, f… - BentivogliMarco : Le sentenze si commentano, le motivazioni si leggono sempre e per tutti. Ben svegliati a coloro che solo oggi si so… - matteosalvinimi : Buon pomeriggio Amici. Ora in diretta a 'Oggi è un altro giorno', su Rai 1. - Beruthiel7 : RT @boker_or: Oggi si ricorda #SanFrancesco, l'uomo che ha spogliato se stesso dagli orpelli del superfluo, creando silenzio e spazio per… - kradelljasmine : RT @NorayrDaglarogl: Abbiamo completato un altro giorno, alla fine della giornata, ringraziando il nostro Dio per averci dato l'opportunità… -