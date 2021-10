Nuovo giro di vite per le microtransazioni in Cina (Di lunedì 4 ottobre 2021) Cina e videogiochi sembrano non andare d'accordo, nonostante posseggano gran parte del mercato soprattutto grazie a Tencent. Dopo la questione relativa alle ore passate davanti lo schermo, arriva un'altra direttiva, stavolta rivolta verso le microtransazioni, più croce che delizia dei videogiochi contemporanei e su cui la Cina si è scagliata come fosse una piccola nazione confinante. I cittadini cinesi hanno dunque nuove regole e mentre qualcuno potrebbe pensare alla "dittatura videoludica", la situazione può risultare quasi paradossale. In sostanza le regole vogliono che i bambini sotto gli otto anni non possano effettuare acquisti digitali, cui si aggiunge per la fascia 9-16 anni, il limite di spesa a circa 7€ a transazione e di 27€ circa al mese. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 4 ottobre 2021)e videogiochi sembrano non andare d'accordo, nonostante posseggano gran parte del mercato soprattutto grazie a Tencent. Dopo la questione relativa alle ore passate davanti lo schermo, arriva un'altra direttiva, stavolta rivolta verso le, più croce che delizia dei videogiochi contemporanei e su cui lasi è scagliata come fosse una piccola nazione confinante. I cittadini cinesi hanno dunque nuove regole e mentre qualcuno potrebbe pensare alla "dittatura videoludica", la situazione può risultare quasi paradossale. In sostanza le regole vogliono che i bambini sotto gli otto anni non possano effettuare acquisti digitali, cui si aggiunge per la fascia 9-16 anni, il limite di spesa a circa 7€ a transazione e di 27€ circa al mese. Leggi altro...

