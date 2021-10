Nel Comune più piccolo d'Italia l'elezione del sindaco finisce in tribunale (Di lunedì 4 ottobre 2021) AGI - Per la prima volta dopo 35 anni di sindaci col cognome Invernizzi, il Comune più piccolo d'Italia, Morterone, ha un primo cittadino non solo con un cognome diverso da quello dominante nel Paese ma anche non residente. In controtendenza coi dati generali, l'affluenza è stata alta. Sono andati a votare in 22 su 27 con diritto al voto (altri due residenti sono minorenni) e ha vinto l'avvocato lecchese Dario Pesenti, 52 anni, che ha sconfitto 12 voti a 9 (uno è stato ritenuto nullo) lo sfidante del Partito Gay Lgbt+, il 32enne imprenditore di Villa d'Adda, Andrea Grassi. L'esito delle Comunali minuto per minuto A riferire all'AGI l'esito delle elezioni è lo sconfitto che però annuncia ricorso al Tar "perché Pesenti ha depositato con mezz'ora di ritardo la sua candidatura in Municipio". La Commissione elettorale aveva comunque ... Leggi su agi (Di lunedì 4 ottobre 2021) AGI - Per la prima volta dopo 35 anni di sindaci col cognome Invernizzi, ilpiùd', Morterone, ha un primo cittadino non solo con un cognome diverso da quello dominante nel Paese ma anche non residente. In controtendenza coi dati generali, l'affluenza è stata alta. Sono andati a votare in 22 su 27 con diritto al voto (altri due residenti sono minorenni) e ha vinto l'avvocato lecchese Dario Pesenti, 52 anni, che ha sconfitto 12 voti a 9 (uno è stato ritenuto nullo) lo sfidante del Partito Gay Lgbt+, il 32enne imprenditore di Villa d'Adda, Andrea Grassi. L'esito delle Comunali minuto per minuto A riferire all'AGI l'esito delle elezioni è lo sconfitto che però annuncia ricorso al Tar "perché Pesenti ha depositato con mezz'ora di ritardo la sua candidatura in Municipio". La Commissione elettorale aveva comunque ...

