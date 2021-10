Napoli | Rrahmani cecchino infallibile | il dato sul difensore

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Amirancora una volta in gol con il: ildavvero pazzesco delimportante anche in attacco Amirin gol ancora una volta, ancora decisivo per i destini del. L’exdel Verona si conferma ancora una volta importantissimo in zona gol. Come riporta l’account Twitter del, i suoi tre gol in Serie A sono arrivate nelle ultime cinque presenze nella competizione. I 3? gol in Serie A di Amirsono stati tutti messi a segno nelle sue ultime cinque presenze nella competizione. Bomber #ForzaSempre pic.twitter.com/4ph0BQUhsF — Official SSC(@ssc) October 4, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.