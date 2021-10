Miriam Leone ha dichiarato di essere stata bullizzata per le sue sopracciglia (Di lunedì 4 ottobre 2021) Fresca di nozze, con una carriera da sogno, in forma invidiabile, coperta di ingaggi, complimenti, inviti. Miriam Leone, 36 anni, è felice da ogni punto di vista. Eppure, nella sua vita, ha vissuto la dolorosa esperienza del bullismo sulla sua pelle. L’attrice e modella catanese, ex Miss Italia 2008 (e questo la dice lunga sul suo aspetto fisico), ha raccontato a «Il Corriere della Sera» di essere stata presa in giro dai compagni di liceo per via delle sue folte sopracciglia castane, oggi tra le più imitate e richieste da donne di ogni età. Leggi su vanityfair (Di lunedì 4 ottobre 2021) Fresca di nozze, con una carriera da sogno, in forma invidiabile, coperta di ingaggi, complimenti, inviti. Miriam Leone, 36 anni, è felice da ogni punto di vista. Eppure, nella sua vita, ha vissuto la dolorosa esperienza del bullismo sulla sua pelle. L’attrice e modella catanese, ex Miss Italia 2008 (e questo la dice lunga sul suo aspetto fisico), ha raccontato a «Il Corriere della Sera» di essere stata presa in giro dai compagni di liceo per via delle sue folte sopracciglia castane, oggi tra le più imitate e richieste da donne di ogni età.

