Il sindaco di Firenze | «Osimhen | Koulibaly | Anguissa | vi chiedo scusa a nome della città»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Ildiprende posizione nella questione degli insulti razzisti indirizzati dai tifosiFiorentina a, al termine di Fiorentina-Napoli. Su Twitter, Dario Narscrive: «Victor, André-Frank, Kalidou: adivi. Chi ieri ha offeso i calciatori del Napoli allo stadio non rappresenta lae non rappresenta la Fiorentina, che ha subito preso le distanze. Negli stadi non c’è posto per l’ignoranza e la stupidità». Victor, André-Frank, Kalidou: adi #vi. Chi ieri ha offeso i calciatori del @sscnapoli allo stadio non ...