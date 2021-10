GfVip, ‘non seguitela’: la dieta di Sophie fa scatenare gli utenti. ‘È un messaggio sbagliato’ (Di lunedì 4 ottobre 2021) La convivenza dei concorrenti all’interno del GfVip non sempre è facile, soprattutto quando si tratta di mettere tutti d’accordo per quanto riguarda il cibo. LEGGI ANCHE: — GfVip, com’era Sophie Codegoni qualche anno fa? Ecco il prima e il dopo C’è una concorrente però che in quanto a regime alimentare starebbe dando un esempio non proprio corretto. https://twitter.com/GIOVYB94/status/1444782640045907973La dieta di Sophie codegoni infatti sta creando non poche critiche sul web. Come spiega un utente sui social, la ragazza farebbe un solo pasto al giorno, “mangia la pasta ogni 6 mesi, no carboidrati e a volte fa digiuni di due giorni in cui mangia al massimo un biscotto”. https://twitter.com/zhuuucii/status/1444780622925516800Molti utenti sono quindi intervenuti attraverso i ... Leggi su funweek (Di lunedì 4 ottobre 2021) La convivenza dei concorrenti all’interno delnon sempre è facile, soprattutto quando si tratta di mettere tutti d’accordo per quanto riguarda il cibo. LEGGI ANCHE: —, com’eraCodegoni qualche anno fa? Ecco il prima e il dopo C’è una concorrente però che in quanto a regime alimentare starebbe dando un esempio non proprio corretto. https://twitter.com/GIOVYB94/status/1444782640045907973Ladicodegoni infatti sta creando non poche critiche sul web. Come spiega un utente sui social, la ragazza farebbe un solo pasto al giorno, “mangia la pasta ogni 6 mesi, no carboidrati e a volte fa digiuni di due giorni in cui mangia al massimo un biscotto”. https://twitter.com/zhuuucii/status/1444780622925516800Moltisono quindi intervenuti attraverso i ...

