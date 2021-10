Elezioni, i sindaci eletti nei 39 comuni della provincia di Salerno (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiElezioni amministrative nei trentanove comuni della provincia di Salerno. Questi i risultati comune per comune: ALTAVILLA SILENTINA– Francesco Cembalo è il nuovo sindaco. Precede con 2329 voti l’altro candidato Enzo Giardullo, fermatosi a 2220 voti. CANNALONGA- Carmine Laurito è il nuovo sindaco. Precede con 501 voti l’altro candidato Nicola Carbone, fermatosi a 288 voti. CASTEL SAN LORENZO– Giuseppe Scorza è il nuovo sindaco. Precede con 1108 voti l’altro candidato Gerardo D’Amato, fermatosi a 669 voti. CASTELLABATE- Marco Rizzo è il nuovo sindaco. Precede con 2194 voti gli altri candidati Domenico Di Luccia e Luisa Maiuri che hanno ottenuto rispettivamente 2119 e 1521 voti. CERASO– Vittoria in solitudine per Aniello Crocamo che ottiene, senza competitor, 1249 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiamministrative nei trentanovedi. Questi i risultati comune per comune: ALTAVILLA SILENTINA– Francesco Cembalo è il nuovo sindaco. Precede con 2329 voti l’altro candidato Enzo Giardullo, fermatosi a 2220 voti. CANNALONGA- Carmine Laurito è il nuovo sindaco. Precede con 501 voti l’altro candidato Nicola Carbone, fermatosi a 288 voti. CASTEL SAN LORENZO– Giuseppe Scorza è il nuovo sindaco. Precede con 1108 voti l’altro candidato Gerardo D’Amato, fermatosi a 669 voti. CASTELLABATE- Marco Rizzo è il nuovo sindaco. Precede con 2194 voti gli altri candidati Domenico Di Luccia e Luisa Maiuri che hanno ottenuto rispettivamente 2119 e 1521 voti. CERASO– Vittoria in solitudine per Aniello Crocamo che ottiene, senza competitor, 1249 ...

