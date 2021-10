Elezioni Bologna | verso exploit della sardina Santori

(Di lunedì 4 ottobre 2021), Mattia, candidato delle Sardine nella lista del Pd, sarebbe il nome più votato dello schieramento, mentre procede lo spoglio, per ora relativo a circa metà delle sezioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Bologna

Ecco i risultati, in diversi territori ancora provvisori, dellecomunali 2021 nelle 19 città capoluogo e delle regionali in Calabria. Benevento : il ...è ancora un'incognita: eletto al ..., Mattia Santori, candidato delle Sardine nella lista del Pd, sarebbe il nome più votato dello schieramento, mentre procede lo spoglio, per ora relativo a circa metà delle sezioni ...Bologna, 4 ott. (askanews) - Mancano poco meno della metà dei seggi scrutinati ma il risultato è così netto che il candidato del centrosinistra a Bologna fa saltare i tappi delle bottiglie di spumante ...Le elezioni comunali di Bologna si chiudono al primo turno con la vittoria di Matteo Lepore che supera il 60% di voti ...