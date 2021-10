Castelfidardo | corsa a 4 per la fascia da sindaco Turchetti avanti I risultati in tempo reale

(Di lunedì 4 ottobre 2021) CATELFIDARO - La partita per il rinnovo del consiglio comunale si gioca fra 4 aspiranti sindaci e 156 candidati consiglieri, suddivisi in dieci liste. In base all'ordine di sorteggio nella scheda: ...

Nelle 16 sezioni a Castelfidardo ieri le procedure di voto si sono svolte senza intoppi. A Castelfidardo l'affluenza alle 23 ha raggiunto il 39,31 per cento, alle 19 era al 30,06 e a mezzogiorno aveva ...