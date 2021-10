California: rischio disastro ambientale a causa di una marea nera (Di lunedì 4 ottobre 2021) Proprio in questi giorni sono stati tanti i summit internazionali e gli eventi con al centro le discussioni sul clima. Il tema della tutela ambientale è entrato come focus all’interno di molte agende dei governi, ma le misure sono state spesso criticate dagli ambientalisti e dagli esperti sul clima. Dalla California arriva la notizia di un disastro ecologico causato da un guasto ad un oleodotto che ha riversato nell’Oceano Pacifico circa 126mila galloni di petrolio. HUNTINGTON BEACH, California – OCTOBER 03 – (Photo by Mario Tama/Getty Images)Dalla California arriva la notizia di un guasto a un oleodotto, a largo della costa della contea di Orange che ha causato una marea nera, riversando nell’Oceano Pacifico circa 126mila galloni di ... Leggi su ck12 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Proprio in questi giorni sono stati tanti i summit internazionali e gli eventi con al centro le discussioni sul clima. Il tema della tutelaè entrato come focus all’interno di molte agende dei governi, ma le misure sono state spesso criticate dagli ambientalisti e dagli esperti sul clima. Dallaarriva la notizia di unecologicoto da un guasto ad un oleodotto che ha riversato nell’Oceano Pacifico circa 126mila galloni di petrolio. HUNTINGTON BEACH,– OCTOBER 03 – (Photo by Mario Tama/Getty Images)Dallaarriva la notizia di un guasto a un oleodotto, a largo della costa della contea di Orange che hato una, riversando nell’Oceano Pacifico circa 126mila galloni di ...

