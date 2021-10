Calciomercato Juventus, bocciatura lampo: Allegri caldeggia l’ipotesi prestito per un difensore (Di lunedì 4 ottobre 2021) Nessun entusiasmo: Allegri studia le prossime mosse L’usitata sosta nazionali, malgrado sia guardata di sottecchi con diffidenza dai più radicali estimatori del campionato, è senz’altro una preziosa opportunità per estraniarsi un istante dalla propria affannosa rincorsa ai tre punti e tirar le somme, con quanta più lucidità si riesca a trarre nel fondo del proprio animo, della qualità della prestazione sin qui offerta nel circuito ma, soprattutto, della speditezza dell’incedere finora sfoggiata in pista. Orbene, all’indomani dal breve ed accorato congedo rivolto alla Serie A, i volti del personale contabile assoldato dalla Juventus potranno concedersi un abbozzato ghigno alla vista del resoconto positivo riguardante le ultime concitate e fruttifere settimane. Ad ogni modo, però, le vecchie e sfrenate baldorie suscitate dall’incontenibile gioia ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Nessun entusiasmo:studia le prossime mosse L’usitata sosta nazionali, malgrado sia guardata di sottecchi con diffidenza dai più radicali estimatori del campionato, è senz’altro una preziosa opportunità per estraniarsi un istante dalla propria affannosa rincorsa ai tre punti e tirar le somme, con quanta più lucidità si riesca a trarre nel fondo del proprio animo, della qualità della prestazione sin qui offerta nel circuito ma, soprattutto, della speditezza dell’incedere finora sfoggiata in pista. Orbene, all’indomani dal breve ed accorato congedo rivolto alla Serie A, i volti del personale contabile assoldato dallapotranno concedersi un abbozzato ghigno alla vista del resoconto positivo riguardante le ultime concitate e fruttifere settimane. Ad ogni modo, però, le vecchie e sfrenate baldorie suscitate dall’incontenibile gioia ...

Advertising

mr_kubra : RT @calciomercatoit: ??#Juventus e #Inter, il DS dell’#Everton su #vandeBeek: “Chance per gennaio? Dipende dal #ManchesterUnited” ???? https:… - calciomercatoit : ??#Juventus e #Inter, il DS dell’#Everton su #vandeBeek: “Chance per gennaio? Dipende dal #ManchesterUnited” ???? - infoitsport : Calciomercato Juventus, Allegri ha deciso: via a gennaio - calciomercatoit : ????#Juventus, stretta finale per il rinnovo di #Dybala: l’agente è tornato in Argentina ?????? - pochepalle : RT @ParolAlCampo: Il #Cagliari nella sessione di Calciomercato invernale chiederà Kaio #Jorge in prestito alla #Juventus. -