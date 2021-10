Barcellona | Vieri | “Suarez? Koeman ha sbagliato | ma avrebbe dovuto fare l’uomo”

(Di lunedì 4 ottobre 2021) L’ex calciatore Boboha commentato la vicendasulle frequenze della BoboTv, criticando la scelta del tecnico Ronald: “Ha dato retta a Bartomeu ed alla società ed ora si prende la me**a. Al contrario,ed essere sincero. Sarebbe stato meglio far allenarecon la prima squadra e lasciare che andasse via in maniera rispettosa. Ha“. SportFace.

