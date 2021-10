Atalanta ko: il Milan è più forte, ma i ricambi non la fanno più svoltare (Di lunedì 4 ottobre 2021) Su e giù, molto bene con l’Inter e poi con lo Young Boys, male col Milan. Ma allora, qual è la vera Atalanta? Intanto bisogna dire che non si può prendere gol dopo 30 secondi, anzi 28. Tra l’altro, il Milan non è nuovissimo a queste abitudini: nove mesi fa con Leao ha fatto gol dopo 6 secondi, contro il Sassuolo. E perciò, se non è anche da questi particolari che si studia un avversario… Che l’Atalanta sia stata un po’ presuntuosa? Può essere, non è una novità (purtroppo) la falsa partenza, era una cattiva abitudine lo scorso anno, poi spesso rimediata in rimonta, ma quest’anno si è ripetuta col gol subìto contro l’Inter al 5? e peggio ancora col Milan. Il problema è che poi diventa tutto più complicato. Perché devi rimontare, ci provi con Zapata (il migliore, l’ultimo ad arrendersi), Zappacosta e di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 4 ottobre 2021) Su e giù, molto bene con l’Inter e poi con lo Young Boys, male col. Ma allora, qual è la vera? Intanto bisogna dire che non si può prendere gol dopo 30 secondi, anzi 28. Tra l’altro, ilnon è nuovissimo a queste abitudini: nove mesi fa con Leao ha fatto gol dopo 6 secondi, contro il Sassuolo. E perciò, se non è anche da questi particolari che si studia un avversario… Che l’sia stata un po’ presuntuosa? Può essere, non è una novità (purtroppo) la falsa partenza, era una cattiva abitudine lo scorso anno, poi spesso rimediata in rimonta, ma quest’anno si è ripetuta col gol subìto contro l’Inter al 5? e peggio ancora col. Il problema è che poi diventa tutto più complicato. Perché devi rimontare, ci provi con Zapata (il migliore, l’ultimo ad arrendersi), Zappacosta e di ...

