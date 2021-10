Amici | Veronica Peparini ha “raccomandato” Dario?

(Di lunedì 4 ottobre 2021) L’ultima puntata di21 ha visto l’eliminazione del ballerino Mirko, che aveva già conquistato la simpatia del pubblico. Il suo posto è stato preso da, allievo proposto da. Sui social, però, sono spuntate alcune foto del passato che ritraggonoinsieme all’insegnante: lalo conosceva già! L’ultima puntata di21 ha dato vita a nuove polemiche. A far discutere, in particolare, è Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

unabellezza : ciao mamma la mia migliore amica veronica mi ha promesso un banco a costo della sua vita si è sputtanata davanti a… - Mr_Giada : RT @Sicily_03: Tutti a lamentarsi di Veronica, ma nessuno parla del comportamento della Celentano la quale è sempre stata quella a criticar… - ariannat_ : RT @Sicily_03: Tutti a lamentarsi di Veronica, ma nessuno parla del comportamento della Celentano la quale è sempre stata quella a criticar… - CiaoHello3 : RT @Sicily_03: Tutti a lamentarsi di Veronica, ma nessuno parla del comportamento della Celentano la quale è sempre stata quella a criticar… - Sicily_03 : Tutti a lamentarsi di Veronica, ma nessuno parla del comportamento della Celentano la quale è sempre stata quella a… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Veronica

...Tv su Rete 4 6.10 FINALMENTE SOLI 6.35 TG4 L'ULTIMA ORA - MATTINA 6.55 CONTROCORRENTE con...11.00 FORUM 13.00 TG5 TELEGIORNALE 13.40 BEAUTIFUL 14.10 UNA VITA 14.45 UOMINI E DONNE 16.10...Alvaro Ancisi è sostenuto da Lista per Ravenna, Lista del Mare, Popolo della famiglia, Rinascimento per Ravenna, Ravenna per i pensionati eanimali. Poi c'èVerlicchi , sostenuta da La ...L’ultima puntata di Amici 21 ha visto l’eliminazione del ballerino Mirko, che aveva già conquistato la simpatia del pubblico. Il suo ...Amici 21, chi è Dario: età, Instagram e dove lo abbiamo già visto; conosciamo meglio il nuovo allievo della scuola.