A spasso su una bici rubata con in borsa tenaglia e cacciavite: nei guai 22enne a Gaeta

Gatea – Il 3 ottobre 2021, a Gaeta i carabinieri hanno deferito all'a.g. un 22enne, sorpreso dai militari sulla via Flacca a bordo di una bicicletta della quale non è stato in grado di giustificare la provenienza ed in possesso di una borsa contenente una tenaglia ed un cacciavite. Il giovane, grazie alle attività d'indagine svolte dai militari, è stato identificato quale autore del furto di un monopattino rubato nel mese di settembre presso uno stabilimento balneare di Gaeta. I carabinieri ha fatto richiesta di emissione del foglio di via obbligatorio, con divieto di fare ritorno per anni tre in quel comune. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che ...

