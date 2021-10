Xbox: Microsoft annuncia nuove iniziative e aggiornamenti per giocatori disabili (Di domenica 3 ottobre 2021) In occasione del recente Xbox Accessibility Showcase di Ottobre 2021, Microsoft ha annunciato degli importanti aggiornamenti e iniziative per i giocatori disabili, a dimostrazione dell’impegno preso da tempo per rendere accessibile a tutti i giocatori le esperienze Xbox. Le novità per i giocatori disabili su Xbox Nel corso dello showcase sono state annunciate le seguenti iniziative: Possibilità di indizzare fondi a SepcialEffect, TheAbleGamers Foundation e Warfighter Engaged nel corso del mese Programma specifico sulle neruodiversità per Minecraft Education Edition, con livestream dedicati nel corso del mese I contenuti presenti nello Store ... Leggi su gamerbrain (Di domenica 3 ottobre 2021) In occasione del recenteAccessibility Showcase di Ottobre 2021,hato degli importantiper i, a dimostrazione dell’impegno preso da tempo per rendere accessibile a tutti ile esperienze. Le novità per isuNel corso dello showcase sono statete le seguenti: Possibilità di indizzare fondi a SepcialEffect, TheAbleGamers Foundation e Warfighter Engaged nel corso del mese Programma specifico sulle neruodiversità per Minecraft Education Edition, con livestream dedicati nel corso del mese I contenuti presenti nello Store ...

