Tempesta d'Amore, anticipazioni oggi 3 ottobre: l'errore di Florian (Di domenica 3 ottobre 2021) anticipazioni della puntata di domenica 3 ottobre di Tempesta d'Amore, la soap bavarese che vede l'hotel a cinque stelle, il Furstenhof, al centro di storie, intrighi, amori e tragedie che coinvolgono i vari personaggi. Che accadrà oggi? Florian vuole chiedere scusa a Maja ma la trova fra le braccia di Cornelius. Intanto Lucy ha trovato un altro lavoro e deve scegliere.

