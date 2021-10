Owen Wilson: "Non ho mai letto le recensioni negative su di me... tranne una" (Di domenica 3 ottobre 2021) Owen Wilson, presentando il Saturday Nigh Live, ha dichiarato di non aver mai letto le recensioni negative delle sue pellicole, ammettendo che c'è stata soltanto un'eccezione a questa regola. Owen Wilson ha recentemente fatto la sua prima apparizione come presentatore del Saturday Night Live della NBC. L'attore, durante il suo monologo iniziale, ha rivelato di non leggere mai le recensioni negative dei suoi film, ammettendo di averlo fatto soltanto una volta. Wilson ha esordito con le seguenti parole: "Sono cambiate molte cose dalla scorsa stagione. Il vaccino ora è ovunque tranne che in Florida, e il resto del paese è tornato alla normalità per circa una settimana e mezza. Sono entusiasta di essere qui ... Leggi su movieplayer (Di domenica 3 ottobre 2021), presentando il Saturday Nigh Live, ha dichiarato di non aver mailedelle sue pellicole, ammettendo che c'è stata soltanto un'eccezione a questa regola.ha recentemente fatto la sua prima apparizione come presentatore del Saturday Night Live della NBC. L'attore, durante il suo monologo iniziale, ha rivelato di non leggere mai ledei suoi film, ammettendo di averlo fatto soltanto una volta.ha esordito con le seguenti parole: "Sono cambiate molte cose dalla scorsa stagione. Il vaccino ora è ovunqueche in Florida, e il resto del paese è tornato alla normalità per circa una settimana e mezza. Sono entusiasta di essere qui ...

